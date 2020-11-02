Сегодня, 2 ноября, состоится заседание фракции "Слуга народа". На сообрании ожидают и приезд президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает источник "Страны".

Отмечается, что на заседании фракции, которое должно состоятся в 19.00, обсудят результаты выборов и законопроект об увольнении судей.

"Было уже три варианта: 17:00, 18:00 и 19:00. Скорее всего, заседание состоится в 19:00, так как не все успеют приехать раньше. Кроме законопроекта президента об увольнении судей, обсудим результаты выборов и посмотрим друг другу в глаза", - рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский собирается посетить заседание фракции "Слуга народа". Президент сможет лично убеждать членов фракции голосовать за увольнение судей КСУ.

Напомним, что в пятницу, 30 октября, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда.

Также мы рассказывали, что в случае роспуска Конституционного суда его новый состав может быть сформирован за 3-6 месяцев, по крайней мере так уверяют "Слуги народа".