В понедельник, 2 ноября, в здании государственного бюро расследований должен был состояться допрос главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Он должен был прийти на 09:30, но не явился", - сообщили в ведомстве.

Напомним, следователи из ГБР вызвали на допрос главу КСУ еще 29 октября. Тупицкого обвиняют в оказании влияния на деятельность хозяйственных судов ради вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.