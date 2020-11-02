Сегодня, 2 ноября, стало известно, что председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федоров заболел COVID-19. Это подтвердил положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Об это Федоров сообщил на своей странице в Facebook.

Председатель уточнил, что чувствует себя удовлетворительно и проходит лечение дома, под контролем семейного врача. И призвал всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные ограничения.

"Еще раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать правила карантина. Будьте здоровы!", - написал он в своем сообщении.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил, при каком количестве больных Украину ждет полный локдаун. По его словам, критическая точа - это 20 тыс. новых больных в сутки.

Также сообщалось, что пандемия коронавируса добралась до своего самого главного врага - главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса. Глава ВОЗ ушел на карантин.