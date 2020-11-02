Накануне президентских выборов в США, которые состоятся во вторник, 3 ноября, кандидат от демократов Джо Байден лидирует по популярности среди избирателей в большинстве колеблющихся штатов, которые могу принести ему 270 голосов выборщиков.

Об этом со ссылкой на несколько опросов, проведенных перед выборами, пишет The Hill.

Так, сообщается, что Байден опережает Трампа в шести опросах общественного мнения, проведенных среди избирателей в Мичигане, в четырех из них его рейтинг составляет 50%. Кроме того, он лидирует в пяти опросах среди жителей штата Висконсин с отрывом в 3-11 процентных пунктов.

Также Байден обгоняет нынешнего президента США в пяти из шести проведенных опросов в Пенсильвании на 2-7 процентных пунктов. Помимо этого, кандидат от демократов лидирует в трех из четырех опросов в Аризоне и в четырех из шести опросов штата Флорида.

Уточняется, что Байден лидирует даже среди тех групп лиц, которые голосовали за Трампа четыре года назад. В частности, Байден получает больше положительных откликов от пожилых избирателей, чем Трамп, что не удавалось ни одному кандидату в президенты от демократов со времени переизбрания Билла Клинтона в 1996 году.

Так, результаты опросов Колледжа Мюленберг (штат Пенсильвания), Колледжа Сиена (штат Нью-Йорк), компании Эмерсон, а также совместного опроса телеканала ABC News и издания Washington Post, опубликованные на выходных, показали, что Байден заручился большей поддержкой среди пожилого населения.

При этом Трампа поддерживают большинство пожилых жителей штата Флорида. Также в некоторых колеблющихся штатах рейтинг Трампа среди представителей небелого населения выше, чем четыре года назад.

В воскресенье были опубликованы данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal, согласно которым Байден опережает Трампа по популярности среди избирателей на 10 процентных пунктов.

Так, за Байдена выступили 52% опрошенных американцев, тогда как 42% поддерживают нынешнего главу государства. При этом две недели назад, указывает NBC, Байден имел популярность в 54%, а Трамп - те же 42%.

В то же время Байден превзошел Трампа по популярности на шесть процентных пунктов (51% против 45%) в 12 колеблющихся штатах: Аризоне, Флориде, Джорджии, Айове, Мэне, Мичигане, Миннесоте, Северной Каролине, Нью-Гэмпшире, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.

Напомним, в США уже собирают Майдан против Трампа в ночь после выборов.

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