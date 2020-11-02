В Молдове Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов на президентских выборах, которые состоялись в стране 1 ноября. В результате оказалось, что во второй тур выходят экс-премьер Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные ЦИК Молдовы.

Прозападный экс-премьер Молдовы Майя Санду набрала 36,16% (487 635 голосов), действующий пророссийский президент Игорь Додон - 32,61% (439 866 голосов). Так, в Молдове пройдет второй тур президентских выборов.

Рено Усатый из "Нашей партии" набрал 16,90% голосов, кандидат от партии "Шор" Виолета Иванова - 6,49%. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

Напомним, президентские выборы в Молдове признаны состоявшимися, а коронавирус на явку почти не повлиял.

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