В Греции группа анархистов из 10-15 человек ворвалась в кабинет ректора Афинского университета бизнеса и экономики Димитриса Бурантониса. Мужчину избили, а сам офис разгромили.

Об этом сообщают местные и российские СМИ.

Так, один из нападавших избил Бурантониса, после чего неизвестные разгромили оборудование и мебель в кабинете. Кроме того, были уничтожены ценные памятные вещи, связанные с историей университета.

После "развлечений" нападавшие нарисовали на стенах и шкафах символику анархистов, а самому ректору повесили на шею позорную табличку "Солидарность с захватами".

В Греции анархисты напали на ректора. Видео: YouTube/ΕΡΤ

Как утверждают сами виновники инцидента, это была акция протеста в защиту скваттеров, а ректор якобы отвечал за выселение захватчиков одного из зданий университета.

Власти Греции уже объявили награду в 100 000 евро за информацию о нападавших.

Напомним, досталось в Греции и украинскому оппозиционному политику Михаилу Саакашвили. Во время поездки в Афины на него напал неизвестный.