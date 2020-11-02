Украинский боксер Александр Усик не собирается спокойно смотреть на то, как Тайсон Фьюри, который владеет чемпионским поясом WBC и Энтони Джошуа собираются провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Украинский боец не хочет долго ждать своей очереди биться за чемпионский пояс по версии WBO.

Об этом он заявил во время интервью iFL TV, которое опубликовано в сети.

Александр Усик сказал, что Энтони Джошуа нужно либо провести бой с ним, либо освободить титул чемпиона мира по версии WBO. И добавил, что если у него спросят разрешения на бой между Фьюри и Джошуа, то Усик его не даст. Даже если ему предложат крупные суммы денег. Также боксер надеется, что сможет провести поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе следующей весной.

"Что если они предложат мне много денег? Не в деньгах счастье", - уточнил украинский боксер.

Усик о Джошуа и Фьюри с 9:33

Напомним, что в ночь на воскресенье, 1 ноября в Лондоне на арене "О2" состоялся второй бой Александра Усика в супертяжелом весе. По единогласному решению судей Усик одержал победу над британским боксером Дереком Чисорой.

После победного боя Александра Усика в интернете разгорелась кампания травли со стороны националистов, которым не нравятся политические взгляды боксера. О его победе и реакции, которую она вызвала, рассказала "Страна".