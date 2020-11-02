Украина после более чем годичной эпопеи решила выдать в США Крейга Лэнга - американца, который воевал в "Правом секторе" и служил по контракту в украинской армии.

Ему на родине вменяют два преступления - умышленное убийство семейной пары и участие в подразделениях наемников. За первое преступление Крейгу может грозить смертная казнь.

Однако украинская Фемида выдавать американца не спешила: видимо, власти пытались избежать обвинений в "зраде" со стороны волонтерско-атошного актива. Но сейчас суд внезапно постановил отдать Лэнга в руки американского правосудия.

Момент, конечно, максимально удобный - все "активисты" заняты скандалом вокруг Конституционного суда и вряд ли кто-то будет устраивать что-то серьезное из-за мало кому известного Лэнга.

Второй резон - именно в разгар "конституционного" скандала Офис генпрокурора сделал то, о чем давно просили американцы.

"Страна" уже рассказывала, что на Банковой сегодня пытаются завоевать внимание Госдепартамента, который крайне недоволен событиями вокруг КСУ. И не исключено, что выдача Лэнга - это своеобразная попытка показать лояльность партнерам из США.

В то же время сама история американского наемника весьма показательна - с точки зрения того, что иностранцы воевали на Донбассе. И как эти люди долгие годы избегают уголовной ответственности по далеким от войны преступлениям, пользуясь индульгенцией добровольцев.

Как ветеран из США оказался в Украине

Крейг Остин Лэнг родился в Северной Каролине. В 18 лет ушел в армию, воевал в Афганистане и Ираке. После увольнения из армии обзавелся целым арсеналом оружия. И в 2014 году решил убить свою беременную жену за измену.

Лэнг расставил мины вокруг дома супруги в Северной Каролине. В итоге его разоружили и отправили на несколько месяцев в тюрьму.

По словам Лэнга, армия США знала о его проблемах с психикой, но ничего не сделала, чтобы решить проблему."Я неоднократно говорил своим командирам, что собираюсь убить ее. Но они думали, что я блефую", - сказал Лэнг.

В итоге бывший военный лишился медицинской страховки, лицензии на оружие и льгот ветерана, а жена забрала его грузовик и дом.

К тому же выплаты на алименты увеличились, поэтому бывший военный решил отправиться воевать в Украину.

Сюда он приехал в 2015 году. По прибытии организовал подразделение Task Force Pluto в отрядах "Правого Сектора". В целом на фронте он провел около полутора лет.

В интервью он рассказывал, что приехал, чтобы помочь украинцам в ​​борьбе с Россией. Якобы его приезду способствовало "все дерьмо", которое происходило на Майдане. "Я видел, что люди хотят перемен. И поэтому решил приехать", - рассказывал он.

В ноябре 2015 года у Лэнга появились законные основания, чтобы вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписать контракт с ВСУ - Верховная Рада приняла законопроект № 2389 о прохождении иностранцами и лицами без гражданства военной службы в ВСУ.

Он несколько месяцев служил на передовой в районе Светлодарской дуги.

Крейг Лэнг в зоне АТО на Донбассе в 2016 году. Фото: triad-city-beat.com

Двойное убийство в США

Однако не все это время Крейг Лэнг находился в Украине. Наведывался он и в Штаты. Причем по специфическим делам.

21 августа 2019 года американца задержали на границе с Молдовой. На переходе в Могилеве-Подольском Винницкой области пограничники обнаружили, что Лэнга разыскивает Интерпол - за двойное убийство во Флориде, которое произошло в апреле 2018 года.

В материалах уголовного дела сказано, что Лэнг вместе с соратником Алексом Цвифельхофером (тоже воевал в "Правом секторе") разместил на сайте Armslist.com объявление о продаже 15 видов огнестрельного оружия (в том числе пистолетов Glock и мощной винтовки).

В апреле 2018 года на предложение откликнулась пожилая пара из Флориды - 53-летний коммерсант Серафин Лоренцо со своей женой Диной. Стороны договорились встретиться в этом небольшом американском городке. После того как супруги прибыли в условленное место, Лэнг с другом, по версии следствия, застрелили покупателей.

Уже на утро 10 апреля полиция обнаружила в припаркованном на церковной стоянке автомобиле тела супругов, изрешеченные пулями. Серафин Лоренцо получил 11 выстрелов в голову, шею и живот. В его жену выстрелили 7 раз - в голову и тело.

В машине не было ни оружия, ни денег, но остался сотовый телефон Лоренцо, где сохранилась переписка с продавцом оружия с сайта Armslist. Следователи проследили переписку вплоть до мобильного телефона Алекса Цвифельхофера.

Основным мотивом преступления правоохранители называют кражу. Три тысячи долларов, которые были у погибших, нужны были Лэнгу и его приятелю Алексу, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу, где они планировали воевать на стороне противников Николаса Мадуро.

Власти арестовали Цвифельхофера в мае 2019 года, задержав его за попытку купить оружие в штате Висконсин. Как и Лэнг, он отрицает свою вину в двойном убийстве.

Подельник Лэнга Алекс Цвифельхофер за месяц до ареста в Instagram

Арест в Украине

23 августа 2019 года Могилев-Подольский районный суд отправил Крейга Лэнга на 40 суток в СИЗО. Однако по истечении меры пресечения американца выпустили под домашний арест.

Это произошло по накатанной в Украине схеме: Лэнга объявили добровольцем и защитником Украины. Адвокаты передали в суд документы, по которым Крейг служил в "Правом секторе" и "Грузинском легионе".

Хотя убийство - не единственное, в чем подозревают Лэнга. Утверждается, что он переправлял американских белых радикалов в "Азов. По данным ФБР, во время службы в АТО, он контактировал с другими американцами, которых вербовал воевать на Донбасс.

Так, ФБР арестовало американского военнослужащего Джаретта Ульяма Смита, который собирался уехать в Украину, чтобы вступить в батальон "Азов". В социальных сетях он распространял экстремистскую информацию, обсуждал изготовление бомб и возможность совершения теракта – в том числе с Лэнгом.

В общем, меру пресечения смягчили человеку, который собрал полный букет тяжких уголовных статей, "тому що доброволець".

В сентябре 2019 года Лэнг подал запрос на политическое убежище в Украине. Он утверждал, что власти США его преследуют за ультраправые взгляды.

Интересно, что уже через месяц 40 американских конгрессменов обвинили полк "Азов" в неонацизме и потребовали у Госдепа признать его террористической организацией. Это вызвало возбужденную реакцию в Украине: особенно у главы МВД Арсена Авакова, которого называют куратором "Азова". За полк решила вступиться и фракция "Слуга народа".

Однако судьба Лэнга колебалась между США, где подозреваемого в тяжких преступлениях намеревались заполучить домой, и Украиной, где традиционно позволяют добробатовцам уклоняться от уголовной ответственности.

Характерный случай: в октябре 2019 года Лэнга задержали в Виннице для экстрадиции в США. Однако суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, и Лэнга отпустили из-под стражи. Все время после суда он сидел под круглосуточным домашним арестом.

По украинскому законодательству преступления, в которых обвиняют Лэнга, являются экстрадиционными и соответствуют статьям 185, 187 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, а именно кража, разбой, убийство. Однако между Украиной и США нет заключенного договора об экстрадиции.

В этом и состояла основная проблема с выдачей Лэнга. Решение мог принять только Офис генерального прокурора.

Но до этого было еще далеко. 24 декабря Крейга вообще выпустили из-под стражи. Винницкий областной апелляционный суд учел, что Лэнг учит людей английскому языку по скайпу, тем самым зарабатывает средства на содержание семьи. В заслугу наемнику также поставили то, что он оказывал волонтерскую помощь ВСУ.

Однако в признании его беженцем было отказано. Все аргументы американца украинские чиновники и судьи сочли неубедительными, ссылаясь на то, что с августа 2016 по март 2017 года и с августа 2017 по апрель 2018 года Лэнг свободно приезжал и выезжал из США, жил там и работал. А уже после событий во Флориде Лэнг прибыл в Украину в ноябре 2018 года и начал работать фрилансером в качестве преподавателя английского языка.

То есть, видимо, пытался таким образом уйти от ответственности.

На последних заседаниях в суде Крейг Лэнг говорил, что прекратил участие в войне на Донбассе и живет гражданской жизнью, преподает английский. Из досье бывшего американского военного также известно о его помолвке с украинкой Анной Осипович, которая 5 апреля 2020 года родила ему сына. Малыша назвали Элайджа в честь пророка из Библии.

Анна Осипович и Крейг Лэнг с сыном. Фото: facebook.com/grisha.kit.3

Новый поворот и экстрадиция

26 марта 2020 года Винницкий городской суд снова рассмотрел вопрос о продлении ареста Крейга Лэнга. Американцы прислали новые основания для экстрадиции: нарушение американцем "Закона о нейтральности" и участие в экспедиции против Венесуэлы.

Несмотря на заявления Лэнга о том, что он никогда не был в Венесуэле, а тем более не участвовал в военных действиях этого государства, 3 сентября 2020 года американца снова задержали.

30 октября Печерский суд Киева постановил экстрадировать Лэнга. Защита собирается обжаловать это решение. Адвокаты Лэнга опубликовали видео с решением суда на своей странице в Инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram No comments video. Публикация от Avvocato Oleg (@olegavvocato) 30 Окт 2020 в 9:52 PDT

Сам Лэнг сейчас не под арестом. Он поблагодарил в Фейсбуке всех, кто вступился за него: "Сегодня нам не повезло, но мы все еще верим в Бога. Всем, кто пришел в этот вечер и встал на мою защиту, - спасибо вам. Мы подадим апелляцию и просим вас и дальше молиться за нашу семью в эти трудные времена", - написал сам Лэнг в Фейсбуке.

Защитники Лэнга также сравнили дело своего подзащитного с делом уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, которого Украина в конце 2018 года выдала России.

Напомним, Тумгоева, по некоторым данным служившего на Донбассе, россияне объявили в международный розыск по подозрению в терроризме и связям с ИГИЛ. Украина, согласно обязательствам по линии Интерпола, экстрадировала его в Россию. Это привело к акциям протестов и столкновениям с правоохранителями, в ходе которых пострадали семь полицейских.

Как видим, решение Печерского суда выдать в США добровольца Лэнга пока не вызывает акций протеста и стычек с правоохранителями. Видимо, страна экстрадиции на этот раз однополчан Лэнга и ультраправых активистов вполне устраивает.