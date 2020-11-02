За минувшие сутки коронавирус в украинской армии подтвердился у 65 человек. По состоянию на утро 2 ноября всего в ВСУ Covid-19 болеет 1 731 человек.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели - 4 180 человек, летальных случаев - 17. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 445 человек", - сказано в сообщении.

Уточняется, что из 65 новых пациентов с Covid-19 в больницы доставили 15 человек. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 50 человек. Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Напомним, по состоянию на 2 ноября число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 6 745 человек.

Также мы писали о том, что вчера, 1 ноября, сообщалось, что в украинской армии от коронавируса за сутки погиб один боец и заразились больше сотни.