Конституционный суд Украины (КСУ) после масштабной акции протеста, в ходе которой двор ведомства забросали презервативами и дымовыми шашками, решил закупить решетки на окна и новые двери.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Так, соглашение на сумму в 49 000 грн было заключено с ООО "Трейд тулс". Однако в системе "Прозорро" отсутствует информация о том, какие именно должны быть двери, а также какие окна будут зарешеченными.

Более того, закупку провели без использования электронной системы - стоимость сделки ниже 50 000 гривен.

В "Прозорро" просто были обнародованы данные о соглашении, без открытых торгов.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский лично приедет убеждать "слуг народа" голосовать за увольнение судей КСУ.

Также мы писали, что Зеленский прокомментировал ситуацию с Конституционным судом.