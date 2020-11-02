В некоторых населенных пунктах аннексированного Крыма воду могут подавать ограничено и по строгому по графику вплоть до конца 2021 года.

Об этом со ссылкой на так называемого "главу Крыма" Сергея Аксенова передает "Интерфакс".

"Готовы к худшему. До декабря 2021 года планируем выйти из всех графиков - это в худшем варианте, если ни одной капли воды не будет", - сказал Аксенов.

При этом он обратил внимание, что в последние дни в аннексированном Крыму дождливо. "Даже туманы плюс дают", - сказал он.

Напомним, "Страна" подробно писала, в чем причина проблем с водой в Крыму и как ее собираются решать российские власти. Все дело в том, что после аннексии в 2014 году, Киев перекрыл северокрымский канал, который доставлял 85% воды в Крым. С тех пор каждый раз, когда устанавливается сухая погода, на полуострове пересыхают водохранилища и питающие их реки.

Так же мы сообщали, что в октябре правительство России выделило 5,82 млрд рублей (почти 76 млн долларов) на обеспечение аннексированного Крыма водой.