Двое неизвестных проникли в дом известного российского бизнесмена Владимира Маругова, известного в деловой среде как "колбасный король" России. Богатого бизнесмена налетчики убили из арбалета.

Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, передают "РИА Новости".

"По предварительным данным, 2 ноября ночью в Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать", - сказала она.

Уточняется, что нападавших сейчас разыскивают правоохранители. На месте преступления изъяли арбалет, из которого убили "колбасного короля".

"Нападавшие скрылись на автомобиле. Машину удалось обнаружить в одной из деревень Истринского городского округа", - уточнила Врадий.

Как известно, Маругова называют "колбасным королем", поскольку он владеет несколькими крупными мясокомбинатами.

Примечательно, что бизнесмен был убит спустя год после того, как его сын на мотоцикле разбился насмерть в ДТП.

Напомним, в ночь на 1 ноября в харьковском ресторане Biani бутылками насмерть забили мужчину, который устроил в заведении стрельбу. Предварительно стало известно, что погибший - Руслан Вадимович Смирнов, телохранитель действующего народного депутата Дмитрия Шенцева.

Также "Страна" писала, в Харькове полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины в одном из ресторанов, которого обнаружили рано утром 1 ноября.