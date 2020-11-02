Вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников сравнил Донбасс с "опухолью" и назвал "больными ментально территориями".

"Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма", - сказал в эфире "5 канала".

Глава МинВОТ Резников по совместительству - один из руководителей украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Поэтому его метафору по Донбассу можно смело считать официальной позицией страны по данному региону.

Причем пассаж о "ментально больных" жителях Донбасса звучит так, как будто власть в Украине не менялась, а президентом работает Петр Порошенко. Тогда тоже на уровне министров звучали заявления о "генетической" неправильности жителей юго-востока Украины (об этом говорил глава Минкульта Евгений Нищук).

Отметим, что эпитет, который применил Резников, относят обычно к психически больным людям. Видимо, таковыми чиновник считает жителей неподконтрольных территорий, которые собрался реинтегрировать.

В украинской делегации ТКГ позже заявили, что это частная позиция Резникова. Однако высказывание министра вызвало возмущенную реакцию в соцсетях.

"Порошенко никуда не уходил"

Экс-министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что требует отставки Резникова.

"министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, некто Резников,

о Донбассе:

-"раковая опухоль с которой мы не знаем что делать"

-"больные территории, ментально в том числе"

Других миротворцев у Зеленского для нас НЕТ.

Кроме гнева есть понимание, что Порошенко никуда и не уходил.

Требую извинений за сказанное и немедленной отставки этого плюгавца и всех, причастных к его кадровому назначению", - написала Елена Лукаш.

"Требовать извинений бесполезно, как и взывать к совести Зеленского. Они плевать хотели на "раковую опухоль" Донбасс и его всех "ментально больных". Это такая государственная политика у нас", - считает журналистка "Страны" Олеся Медведева.

"Скоро линейками лбы измерять будут?"

Глава Жилищного Союза Украины Александр Скубченко спросил, отреагирует ли власть на заявление министра.

"Свой доктор Менгеле у Зеленского уже есть. Нацизм — это уже официальная идеология Зеленского и "слуги народа"?

Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Леонид Кравчук, Вы принудите своего министра принести извинения миллионам граждан Украины, выше которых он себя поставил?

"Слуги народа", а вы хотя бы на ковёр к себе в комитет позовёте, чтобы министр дал пояснения? Или нам всем скоро линейками лбы измерять будут? Все молча утрутся и сделают вид, что подобное нацистское заявление министра — это в порядке вещей?

Такое впечатление, что президент сегодня — Порошенко, а на дворе — 2015 год. И есть расово правильные патриоты и все остальные — "ментально больные" по Резникову", - написал Александр Скубченко.

"Это Зеленского-Ермака для срыва Минских соглашений"

Политический эксперт Дмитрий Корнейчук считает, что Резников озвучивает тезисы Офиса президента для срыва Минских соглашений.

"Слушайте, давайте не будем обсасывать в СМИ слова Резникова про Донбасс.

Резников - это "фунт"- провокатор, который озвучивает тезисы Зеленского-Ермака для срыва Минских соглашений. И все", - написал Дмитрий Корнейчук.

Блогер Денис Гороховский написал, что "раковая опухоль" - это сам Резников.

"Резников даже не догадывается, что единственная раковая опухоль Украины - это он и ему подобные", - написал Денис Гороховский.

Журналист Василий Апасов написал, что сегодня "в соревновании конченых сравнений" победил вице-премьер Резников.

"В соревновании конченых сравнений сегодня побеждает Вице-премьер по вопросам оккупированных территорий Резников. "Больные территории, ментально в том числе".

Тему КСУ это, конечно, не перебьёт, но в полку полной херни прибыло!" - отреагировал Василий Апасов.

"Алексей Резников, предлагаю публично извиниться за свои слова!!!! Если есть остатки человеческого достоинства, извинения - самое малое, что Вы можете сделать!!!!" - написал адвокат Валентин Рыбин.

"План "Б" от Зеленского"

Телеведущий Дмитрий Спивак поинтересовался, означает ли это план "Б" от Зеленского.

"Да уж, дно. Но других миротворцев у Зеленского для нас НЕТ. Хотя нет, есть ещё Арестович.

Господин Володимир Зеленський! Вы тоже согласны с Резниковым? Так может отрезать?

Господин Дмитро Разумков! А Вы поддерживаете этого реинтегратора? Или я что-то неправильно понял, и это план "Б" от Зеленского?

"Владимир Зеленский, Вы тоже считаете Донбасс ментально больной территорией и раковой опухолью? Это мнение Резникова в духе и философии украинской переговорной группы?

Позор и низость", - отреагировал телеведущий Макс Назаров.

Высказался и бывший советник Зеленского по Донбассу Сергей Сивохо.

"Алексея Резникова знаю очень давно. И всегда считал его абсолютно адекватным человеком. Поэтому его высказывания по поводу моих "ментально больных" земляков и "раковой опухоли" привели меня, мягко говоря, в замешательство.

Могу попробовать объяснить это заигрыванием с аудиторией Янины Соколовой и полным непониманием людей, живущих на Донбассе.

В очередной раз настаиваю на том, что проблемой Донбасса должны заниматься выходцы из этого региона. Причём не казанские и гармаши, а именно люди, болеющие за Донбасс.

А Алексею Резникову хочу посоветовать не уходить в медицину, а вплотную заниматься реальными переговорами и реинтеграцией. И здесь мы всегда готовы ему помочь".

Ранее мы писали, кто такой Алексей Резников, который стал министром по Донбассу в этом году.