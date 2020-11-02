Городская прокуратура Бердянска сообщила о подозрении главе участковой избирательной комиссии, который собственноручно подделывал избирательную документацию.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Бердянской прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту подделки избирательной документации председателем участковой избирательной комиссии (ч. 2 ст. 158-3 УК Украины). На основании собранных данных указанному лицу 29 октября сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (подделка избирательной документации)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что глава УИК единолично составил протоколы о результатах подсчета голосов избирателей по выборам депутатов в Бердянский районный совет. В них же мужчина подделал подписи членов комиссии, после чего передал липовые документы в ТИК.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, а также запрет на занимание определенных должностей. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Сумской области объявили о подозрении председателю фиктивной участковой избирательной комиссии, которая была создана в поселке Сосновка Конотопского района.

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