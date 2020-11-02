В случае роспуска Конституционного суда его новый состав может быть сформирован за 3-6 месяцев.

Об этом со ссылкой на постоянного представителя Верховной Рады в КСУ, члена фракции "Слуга народа" Ольгу Совгирю пишет "РБК-Украина".

"Это легко посчитать, в законе о КСУ все сроки определены: и представление кандидатур и проведения конкурсов, это от трех до шести месяцев. Но следует иметь в виду, что, конечно же, Covid вносит коррективы", - сказала нардеп.

Напомним, недавно Конституционный суд Украины отменил ответственность за декларирование недостоверной информации и лишил НАПК части полномочий.

После этого президент Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС и раскритиковал принятое Конституционным судом решение.

Также мы писали о том, что Зеленский лично приедет на заседание фракции 2 ноября убеждать "слуг народа" голосовать за увольнение судей КСУ.