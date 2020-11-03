Сегодня 3 ноября - восемнадцатый убывающий лунный день в знаке зодиака Близнецы. Он будет связан с неожиданными трудностями, для решения которых понадобится максимальное спокойствие.

Эта неделя может потребовать рискованных дел, а знаки зодиака на себе ощутят силу разоблачающих вестей, которые произойдут под влиянием Урана. Некоторые откровения могут в одночасье изменить картину мира.

Предлагаем гороскоп на вторник.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня центральным событием для вас станут переговоры. Проявляйте настойчивость и креативность и вы увидите, как ваш творческий потенциал раскроется в новом свете. Причем это произойдет без особых усилий с вашей стороны.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня вы сможете нивелировать все негативные последствия прошлой недели, если проявите природное упрямство, не забывая о деликатности и чувстве такта. Чтобы на все хватило терпения, оградите себя от поток плохих новостей.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам необходимо найти правильную цель, чтобы не тратить силы впустую. Сегодняшний день прекрасно подходит для повышения квалификации и обучения, а вот более масштабные дела вам еще рано начинать.

Рак (22.06 - 22.07)

День пройдет идеально для Раков, которым удастся разгрузить сегодня часть рабочих задач. В потоке рутинных дел вас могут напугать неожиданными откровениями. Будьте осторожны с коллегами - они могут раскрыться с неожиданного ракурса.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львам поможет степенность и обдуманность решений. Исправить некоторые ошибки прошлой недели поможет отсутствие суеты в делах. Звезды советуют серьезно задуматься о здоровье и пройти обследование.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам стоит с головой погрузиться в работу или заняться ее поисками. На этом пути вам скорее всего встретятся трудности, с решением которых вам помогут справиться смекалка, советы друзей и оптимизм.

Весы (24.09 - 23.10)

Вам нужно четко понимать, что вы умеете разоблачать и раскрывать чужие карты. В последние дни вы могли увидеть много нового для себя на работе и подметить что-то неясное в кругу близких. Умение взглянуть на ситуацию чужими глазами поможет разрешить ряд злободневных вопросов.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам важно обратиться к мудрости старших, взять себе за правило общаться с пожилыми родственниками, чтобы получить ценную информацию и поддержку. Уже вечером все ваши печали растают, словно снег по весне.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцам важно почувствовать себя свободными и независимыми. Это будет нелегко, потому что параллельно с этим может появиться ощущение, что вас что-то ограничивает и сдерживает. Избавьтесь от всего, что вам мешает - ложных желаний, убеждений, мыслей и принципов.

Козерог (22.12 - 20.01)

Для Козерогов главной задачей дня станет умение слушать и верно трактовать услышанное. Это качество поможет вам приумножить свое богатство. Начинайте уже сегодня вырабатывать в себе главное дипломатическое качество - гибкость и контроль эмоций.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям важно делать все четко по правилам и инструкции. Не нужно обходить закон даже в мелочах. Чтобы избежать кризисов в семье, проявите мудрость и дальновидность. На работе - не игнорируйте необходимость обсудить разрешение важных задач. Какой-то разговор может оказаться в зависшем состоянии.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня в насущных делах Рыбам важнее слушать свою интуицию, чем советы практичных и опытных друзей. Это касается переговоров или важного разговора с партнером на финансовую тему. Решение всех проблем обязательно нужно проговорить.