Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы Алексей Резников сравнил территорию неподконтрольной части Донбасса с "опухолью".

Такое сравнение он допустил в программе "Рандеву с Яниной Соколовой", которое транслировалось на YouTube.

"Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма", - сказал он.

Резников назвал Донбасс опухолью. Смотреть с 33:12. Видео: YouTube/5 канал

Напомним, в "ЛДНР" согласились вывести иностранные войска и разоружить незаконные формирования. Это следует из проекта "дорожной карты" по исполнению Минских соглашений. Ее Донецк и Луганск внесли в контактную группу в середине октября.

Также "Страна" рассказывала, что Киев обещал изучить данные предложения и представить свой вариант плана по мирному урегулированию на Донбассе до 4 ноября.