В Украине, где число зараженных Covid-19 за сутки выросло на 6 745 человек, общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса достигло 402 194. За минувшие сутки больше всего новых пациентов выявили в Харьковской области (817), Киеве (507) и Львовской области (464).

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава 2 ноября в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, уточняется, что вчера Covid-19 обнаружили у 271 ребенка и 255 медработников. 801 человек был госпитализирован. 69 пациентов с коронавирусом умерли. 2 327 - выздоровели. За день в Украине провели 36 587 тестирований на Covid-19: методом ПЦР - 31 662, методом ИФА - 4 925.

За все время пандемии в Украине: заболели - 402 194 человека; выздоровели - 163 768 человек; умерли - 7 375 пациентов с коронавирусом.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 2 ноября:

Винницкая область - 10 789 (+214),

Волынская область - 13 983 (+199),

Днепропетровская область - 15 411 (+145),

Донецкая область - 11 235 (+298),

Житомирская область - 15 363 (+398),

Закарпатская область - 14 911 (+216),

Запорожская область - 10 370 (+258),

Ивано-Франковская область - 21 169 (+376),

Кировоградская область - 2 656 (+46),

Киев - 38 745 (+507),

Киевская область - 17 175 (+359),

Львовская область - 30 700 (+464),

Луганская область - 3 760 (+47),

Николаевская область - 8 495 (+351),

Одесская область - 25 325 (+331),

Полтавская область - 9 852 (+113),

Ровенская область - 19 573 (+200),

Сумская область - 12 071 (+147),

Тернопольская область - 20 963 (+155),

Харьковская область - 37 997 (+817),

Херсонская область - 4 270 (+117),

Хмельницкая область - 16 422 (+274),

Черновицкая область - 22 485 (+418),

Черкасская область - 9 422 (+117),

Черниговская область - 9 052 (+187).

Напомним, в субботу, 31 октября, Киев обновил антирекорд по количеству зараженных за сутки. Коронавирус обнаружили у 781 человека.

Также мы писали о том, что в Украине стали делать меньше тестов на коронавирус.