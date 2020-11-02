Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности и ЦРУ США Эдвард Сноуден, которому недавно предоставили бессрочный вид на жительство в России, хочет получить гражданство РФ.

Об этом Сноуден написал в Twitter.

"После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с сыном. Вот почему в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного гражданства - США и России", - написал Сноуден.

По его словам, они с супругой останутся американцами и будут воспитывать их сына "со всеми ценностями Америки", включая свободу высказывать свое мнение.

"И я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в Штаты, чтобы вся семья воссоединилась. Наше самое большое желание - чтобы где бы ни жил наш сын, он чувствовал себя как дома", - добавил Сноуден.

Напомним, в 2013 году, когда Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки за людьми в интернете сотрудниками американских и британских спецслужб. После этого в США ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сам он бежал в Гонконг, а затем - в РФ.

Также мы писали о том, что в октябре 2020 года суд обязал экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Сноудена отказаться от $4,2 млн, которые он получил за свою скандальную книгу "Личное дело" о работе в американской разведке.

Кроме того, Эдвард Сноуден и его супруга Линдси Миллс скоро станут родителями, их сын, который вскоре должен родиться в России, автоматически получит гражданство РФ.