В пятницу, 30 октября, Печерский райсуд Киева принял решение об экстрадиции американца Крейга Ленга, который принимал участие в войне на Донбассе в составе "Правого сектора". В США его обвиняют в двойном убийстве, ему грозит смертная казнь.

Видео с решением суда опубликовал Олег Аввокато в Instagram.

Теперь у Ленга и его защиты есть пять дней, чтобы подать апелляцию на решение суда.

Отметим, что Крейг Ленг прибыл в Украину в 2015 году, здесь он организовал подразделение Task Force Pluto в отрядах "Правого Сектора".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Avvocato Oleg (@olegavvocato) 30 Окт 2020 в 9:52 PDT

Год назад Ленга арестовали в Украине для экстрадиции в США. Там его, помимо прочего, подозревают в убийстве пожилой пары, которой военный обещал продать оружие, а на деле ограбил и убил.

По украинскому законодательству эти преступления - экстрадиционные: соответствуют статьям 185, 187 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, кто такой Крейг Ленг и за что в США его хотят казнить.