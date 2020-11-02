Местные выборы - 2020 прошли в Украине с многочисленными нарушениями, которые могут повлиять на конечный итог в некоторых городах и селах.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в судебном порядке добилась пересчета голосов на 10 участках Слободской ТИК.

Об этом заявил член Политсовета партии ОПЗЖ Андрей Спасский, комментируя судебные решения, которые были приняты в результате исков, чтобы пресечь фальсификации итогов местных выборов в Харькове, как передает пресс-служба политсилы.

Так, 1 ноября Харьковский окружной административный суд зафиксировал противоправность отказа Слободской ТИК о пересчете голосов на участках 631320, 631325, 631326, 631336, 631351, 631356, 631357, 631359, 631361, 631364 в связи с многочисленными нарушениями.

Ранее представители ОПЗЖ заявляли о многочисленных попытках сфальсифицировать выборы на различных участках Харькова. В ходе судебного разбирательства эти заявления подтвердились. Было выявлено расхождение в 100 случаях - более двухсот голосов при подсчёте и завышении результатов политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Представитель ответчика - Слободской ТИК - на судебном заседании признал исковые требования в полном объеме. Своим решением суд отменил постановление Слободской ТИК №27 и №28 от 29.10.2020 об отказе в удовлетворении жалобы от ОП-ЗЖ о повторном пересчете голосов. Суд обязал Слободскую ТИК повторно рассмотреть жалобу с учетом выводов суда.

Ранее, 31 октября Второй апелляционный административный суд удовлетворил апелляцию кандидата от партии ОПЗЖ Анастасии Пляки об отказе Червонозаводского районного суда принять иск о нарушениях при подсечете голосов в избирательных участках 631654, 631675, 631679, 631680, 631681, 631682, 631683, 631684, 631685. Этим решением суд обязал повторно рассмотреть иск наших партийцев о попытке массовой фальсификации.

"Решение апелляционного и административного судов подтверждает неправомерность решений Основянского районного суда и Слободской ТИК. Нарушения на выборах 25 октября носили системный характер и были направлены на искажение их результатов", - заявил Андрей Спасский.

Ранее "Страна" сообщала, что пересчет бюллетеней подтвердил кражу голосов за ОПЗЖ в пользу "Перемоги Пальчевского" в Киеве.