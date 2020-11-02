По состоянию на утро понедельника, 2 ноября, в Украине подтвердилось еще 6 754 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 402 194 человека.

Об этом передает МОЗ в Телеграм-канале "Коронавирус инфо".

Добавим также, что вчера, 1 ноября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 395 440 человек. И было выявлено 7 959 новых зараженных за сутки.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 7 375 пациентов с этим диагнозом. Выздоровели уже 167 768 человек. Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 402 194 человека.

Напомним, мы сообщали, Covid-19 добрался до своего главного врага на Земле.

Также "Страна" рассказывала о том, что в Украине стали делать меньше тестов на коронавирус.