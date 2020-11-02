Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям в апреле переболел коронавирусом. Чтобы не беспокоить британских подданных этой новостью, он сохранил ее в тайне.

Об этом co ссылкой на источник сообщает The Sun.

Уточняется, что коронавирус "буквально сбил с ног" принца Уильяма. Получив положительный результат теста, герцог Кембриджский решил, что должен продолжать работать в обычном режиме.

"Заболевание протекало тяжело - принцу в какой-то момент было трудно дышать, поэтому все вокруг были напуганы", - рассказал источник

При этом Уильям не афишировал факт своей болезни, так как не хотел раздувать панику на фоне новостей о заражении коронавируса его отца, принца Чарльза, и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Герцога лечили дворцовые врачи, и, следуя указаниям, он был изолирован в семейном Анмер Холле в Норфолке.

Издание отмечает, что в апреле принц Уильям провел 14 телефонных и видеозвонков. После 9 апреля он взял семидневный перерыв. Однако 16 апреля по видеосвязи принял участие в открытии больницы "Найтингейл" в Бирмингеме, а затем, 23 апреля, герцог также по видео принял участие в комедийном телешоу Comic Relief с ведущим и актером Стивеном Фраем.

Напомним, Великобритания стала девятой страной мира с более чем миллионом зараженных коронавирусом.

Также мы писали о том, что принц Уильям анонимно работал на "горячей линии" поддержки во время пандемии.