В Турции власти продолжают спасательные работы в городе Измир, который стал жертвой сильного землетрясения. По данным на утро, 2 ноября, число жертв разгула стихии выросло до 79 человек.

Об этом передает местное издание Sozcu со ссылкой на заявление вице-президента Турции Фуата Октая.

Ранения различной степени тяжести в результате подземных толчков получили 962 человека. 26 сильно поврежденных зданий в городе будут срочно снесены.

В настоящее время 2 076 сотрудников поисково-спасательных служб работают на обломках восьми зданий.

Напомним, что в минувшую пятницу, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле.

Ранее "Страна" в материале "Многоэтажки сложились, люди погибли, а церковь устояла" рассказала, как Турцию и Грецию накрыло мощное землетрясение.