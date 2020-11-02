Пандемия коронавируса добралась до главного борца с заразой на планете Земля. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что ушел на карантин после того, как стало известно о его контакте с зараженным человеком.

"Выяснилось, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на Covid-19. Я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, но я ухожу на карантин в соответствии с протоколами ВОЗ и буду работать из дома", - написал глава ВОЗ в соцсети.

Тедрос Гебрейесус так же добавил, что очень важно, чтобы все соблюдали рекомендации по охране здоровья.

"Только так мы разорвем цепочку передачи Covid-19, подавим вирус и защитим системы здравоохранения", - отметил глава ВОЗ.

Ранее "Страна" сообщала, что еще пять футболистов "Динамо" и врачи команды слегли с коронавирусом перед игрой с "Барселоной" в Лиге чемпионов.