В минувшую субботу, 31 октября, в Грузии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта-Демократическая Грузия".

Однако лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий, отказываются признать итоги выборов и начали устанавливать палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Сотрудники полиции пытались помешать протестующим разбить палаточный городок. На месте произошло несколько стычек. В итоге, палатки все-таки установили, как передает ресурс "Новости Грузии".

Лидеры оппозиции оставались на площади всю ночь и призвали присоединиться к ним всех сторонников.

"Я хочу выразить свой протест в качестве рядового гражданина. Кто хочет, пусть уходит домой, кто хочет - остается… Неважно сколько нас будет - 1, 2 или 3. Даже если я останусь одна, я все-таки буду стоять у парламента. Я понимаю, что борьба с олигархом и Россией изнурительная, но я остаюсь у парламента и в такой форме выражаю протест", - заявила одна из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе (лидер этой партии Михаил Саакашвили - Ред.).

Митинг на проспекте Руставели начался вчера в 16:00 по местному времени (14.00 по Киеву - Ред.). Участие в нем приняли почти все партии, которым удалось получить пропорциональное представительство в парламенте, набрав на выборах более 1% голосов.

Исключением стали только пророссийская сила "Альянс патриотов Грузии" и "Граждане" Алеко Элисашвили.

Оппозиция намерена продолжат протесты до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. На 8 ноября оппозиция наметила масштабную акцию-шествие, обещая собрать в Тбилиси "всю Грузию".

Ожидается, что до этого момента партии будут продолжать консультации. Не исключено, что они решат бойкотировать парламент, сформированный на основании результатов выборов 31 октября. Некоторые мажоритарные кандидаты уже сегодня подтвердили готовность отказаться от участия во вторых турах выборах в одномандатных округах.

Ранее "Страна" в материале "Зовут на "Михомайдан" выяснила, что означают итоги выборов в Грузии и вернется ли Саакашвили на Родину.