Эпидемия коронавируса вносит свой, порой трагический, отпечаток (Олег Бондаренко победивший на выборах мэр Новгорода-Северского умер от коронавируса - Ред.) в итоги местных выборов - 2020 в Украине.

Очередное тревожное сообщение пришло из Белгород-Днестровского Одесской области. Здесь, выигравший выборы мэра Виталий Граждан заразился Covid-19, о чем публично сообщил в соцсети.

"30 октября постановлением Белгород-Днестровской ТИК я был признан избранным на должность городского главы Белгорода-Днестровского. Хочу поблагодарить голову и всех членов комиссии за сложную и честную работу.

Согласно законодательству Украины мы уже имеем право созывать очередную сессию горсовета и приводить к присяге новоизбранный депутатский корпус и городского голову. Но, к сожалению, Covid-19 добрался и до меня, тест показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, не имею права никого подвергать риску. Работаю на дому.

Как только позволит здоровье, я сделаю все, чтобы максимально быстро провести все предусмотренные протоколом процедуры и приступить к выполнению своих служебных обязанностей на посту мэра города и реализации своей предвыборной программы", - написал Виталий Граждан.





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