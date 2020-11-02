Вчера, 1 ноября, в Молдове прошли президентские выборы, и уже стали известны данные после обработки 99,44% протоколов.

Так, по данным на 2 ноября (06.20 по Киеву) прозападный экс-премьер Молдовы Майя Санду набирает 35,91% (481 591 голос - Ред.) в итоге обходит действующего пророссийского президента Игоря Додона. Глава государства набрал 32,78% (439 625), как передает ЦИК страны.

Таким образом в Молдове пройдет второй тур президентских выборов.

Рено Усатый из "Нашей партии" набрал 16,95%% голосов, кандидат от партии "Шор" Виолета Иванова - 6,52%. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

На участках за границей также побеждает Майя Санду, А Игорь Додон находится там на третьем месте. Кроме того, действующий глава государства проигрывает экс-премьеру в Кишиневе.

Ранее "Страна" в материале "Майя против Додона" выясняла, станет ли Молдова пророссийской после выборов президента и ждать ли Майдана.