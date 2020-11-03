Команда астрономов из NASA и SETI объединила данные космических телескопов "Кеплер" и Gaia, чтобы рассчитать, насколько часто в Млечном Пути могут встречаться потенциально обитаемые планеты земного типа.

Согласно расчетам, ближайшая к Земле экзопланета в обитаемой зоне звезды-карлика может находиться в пределах 20 световых лет, говорится в статье на arXiv.org.

Определение распространенности в Галактике планет земного типа, находящихся в зоне обитаемости звезд, похожих на Солнце — одна из главных задач телескопа "Кеплер". Под такими планетами в широком смысле понимают любые каменистые планеты, удаленные от своей звезды на расстояние, на котором возможно наличие воды в жидком состоянии на поверхности планеты. Знание о том, насколько распространены таких планет помогает лучше представить себе процесс их формирования.

Стив Брайсон из исследовательского центра Эймса NASA и его коллеги представили расчет распространенности планет земного типа в обитаемой зоне, основанный на каталоге планет-кандидатов "Кеплера" и характеристик звезд, полученных космическим телескопом Gaia.

Астрономы принимали во внимание не только радиус экзопланет, но и поток излучения звезд, вокруг которых эти планеты обращаются. К планетам земного типа в обитаемой зоне звезд, таким образом, были отнесены экзопланеты с радиусом от 0,5 до 1,5 земного, обращающиеся вокруг карликовых звезд главной последовательности с эффективной температурой от 4800 до 6300 кельвинов.

Согласно построенной по расчетам модели, ближайшая к Земле экзопланета в обитаемой зоне звезд-карликов класса G или K, может с достоверностью 95% находиться в пределах 20 световых лет, а на расстоянии до 32 световых лет может быть до 4 таких планет.

Ранее "Страна" рассказывала, что на одном из астероидов ученые обнаружили следы воды с большой планеты.

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