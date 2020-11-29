Исследование на 7843 подростках и молодых взрослых из США показало, что у людей, которые стали идентифицировать себя как бисексуалы, риск начать курить и продолжать курить в течение трех лет выше, чем у гетеросексуалов.

Об этом пишет Nplus1.

При этом, как сообщается в JAMA Pediatrics, у людей, которые стали идентифицировать себя как гомосексуалы, такой связи не наблюдалось.

По сравнению с гетеросексуалами молодые ЛГБТ+ люди имеют более высокие показатели курения сигарет, начинают их курить в более раннем возрасте и курят с большей интенсивностью. Так, распространенность курения среди би- и гомосексуалов составляет примерно 22 процента, в то время как среди гетеросексуалов этот показатель равен 14 процентам. При этом самую высокую распространенность курения отмечают среди взрослых бисексуалов.

Большинство исследований, посвященных курению среди ЛГБТ+ людей, рассматривают сексуальную идентичность как статический феномен. Однако установление и признание своей сексуальной идентичности — сложный и многоступенчатый процесс. Молодые ЛГБТ+ люди, только начинающие осознавать свою сексуальную идентичность и подходящие к полному принятию себя, из-за дискриминации, социальной изоляции, переживаний или интернализованной гомофобии могут использовать курение как копинговую стратегию. По тем же причинам эти люди могут быть подвержены более высокому риску начала курения, чем те, кто идентифицирует себя как ЛГБТ+ в течение некоторого времени.

В предыдущих исследованиях ученые не изучали нюансы изменений сексуальной идентичности и связь с курением из-за отсутствия данных, измеряющих эту самую идентичность. Поскольку известно, что взрослые бисексуалы имеют более высокие показатели курения по сравнению с другими негетеросексуальными людьми, Эндрю Стокс (Andrew C. Stokes) с коллегами из Бостонского университета предположил, что риск начала и продолжения курения выше для молодых людей, которые начинают идентифицировать себя как бисексуалы, чем для тех, кто идентифицирует себя как гомосексуал.

Ученые использовали данные, собранные в ходе национального исследования употребления табака и его влияния на здоровье людей в США, и включили в анализ молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, которые на момент начала исследования (сентябрь 2013 года) никогда не курили сигареты, а к концу исследования (январь 2018 года) не идентифицировали себя как трансгендеры

Началом курения считался положительный ответ на вопрос "Вы когда-нибудь курили сигарету, даже одну или две затяжки?". Кроме того, на момент окончания исследования ученые задавали второй вопрос: "За последние 30 дней вы выкуривали сигарету, даже 1 или 2 затяжки?". Курение в течение последних 30 дней считается стандартной мерой для продолжающегося курения в подобных исследованиях.

При определении сексуальной ориентации, ученые проводили различие между постоянными сексуальными идентичностями и меняющимися идентичностями в течение трехлетнего периода наблюдения. Каждый год участникам задавали вопрос о сексуальной идентичности: "Вы считаете себя..." с вариантами ответа "натуралом", "лесбиянкой или геем", "бисексуалом", "кем-то еще".

Ученые разделили участников на гетеросексуалов и би- и гомосексуалов. Категория "кто-то еще" может включать в себя другие идентичности, такие как квир или асексуал, или тех, кто не использует подобные ярлыки, или ставит под сомнение свою идентичность. Затем участников дополнительно разделили в зависимости от того, изменилась ли их сексуальная идентичность за время исследования.

Если они сообщали о другой сексуальной идентичности, и она менялась с гетеросексуальной на би- или гомосексуальную, то ученые считали это каминг-аутом. Примерно 4 процента выборки сообщили о других паттернах идентичности (например, идентичность поменялась с би- и гомосексуальной на гетеросексуальную). Исходя из этого, сформировалось четыре исследуемые группы: гетеросексуалы, би- и гомосексуалы, совершившие каминг-аут и другие представители ЛГБТ-сообщества.

Для большей точности эти группы расширили еще четырьмя, и в итоге исследуемыми группами стали: гетеросексуалы, гомосексуалы, бисексуалы, гомосексуалы, перешедшие из/в бисексуалов/ы; совершившие каминг-аут как бисексуалы; совершившие каминг-аут как гомосексуалы; другие ЛГБТ-паттерны, перешедшие из/в бисексуалы, и другие ЛГБТ-паттерны.

Всего в исследовании приняли участие 7843 человека. Большинство участников (6707 человек) сообщили о гетеросексуальной идентичности, 284 участника сообщили о би- или гомосексуальной идентичности, 502 человека совершили каминг-аут как би- или гомосексуалы, а 350 сообщили о других сексуальных идентичностях. Средний возраст участников, сообщивших о гетеросексуальности, составил 20,1 года, гомосексуальности — 20 лет, совершивших каминг-аут — 18 лет, другой сексуальной идентичности — 20,3 года.

За время исследования 14,1 процента участников начали курить. Люди, совершившие каминг-аут, имели на 72 процента более высокий риск начала курения по сравнению с гетеросексуалами. Участники, совершившие каминг-аут как бисексуалы, имели в 2,24 раза больший риск. У гомосексуалов (в том числе перешедших из/в бисексуалов) этот риск повышался почти в два раза. Для остальных групп значимой ассоциации между сексуальной идентичностью и началом курения не обнаружилось. Оценки для бисексуальных участников оказались неточными, однако указывали на ассоциацию с повышенным риском.

На момент конца исследования 6,3 процента участников сообщили о продолжающемся курении. По сравнению с гетеросексуалами люди, совершившие каминг-аут, имели на 78 процентов больший риск продолжающегося курения, а для гомосексуалов этот риск повышался на 63 процента. Люди, сообщившие об изменении своей сексуальной идентичности на бисексуальную или с бисексуальной на другую, имели примерно в два раза больше шансов быть курильщиком по сравнению с гетеросексуалами. Среди других групп сексуальных идентичностей никаких связей с курением не обнаружилось.

Эти результаты свидетельствуют о том, что изменение сексуальной идентичности может быть важным механизмом, лежащим в основе неоднородности курильщиков среди ЛГБТ-сообщества, особенно это актуально для бисексуальных молодых людей. По словам авторов, эта работа демонстрирует, что сроки и путь развития сексуальной идентичности важны для понимания поведения при решении начать курить у молодых людей. Авторы считают, что специалисты в области общественного здравоохранения должны признавать нюансы сексуальной идентичности и ее влияние на поведение в области здоровья, а не гомогенизировать молодых людей в бинарные и статичные сексуальные идентичности.

Однако сами авторы признают ряд ограничений своего исследования. Во-первых, заявленная сексуальная идентичность участников может не совпадать с их публичной сексуальной идентичностью. Вполне возможно, что некоторые участники в частном порядке идентифицировали себя как ЛГБТ+ во время сбора данных, но публично представляли себя как гетеросексуалы. Во-вторых, ученые рассматривали только одну составляющую сексуальной ориентации — идентичность. Две другие составляющие — сексуальное влечение и поведение — остались неизученными. В-третьих, некоторые категории идентичности имели небольшие размеры выборки, что приводило к неточным оценкам с широкими доверительными интервалами.

Ранее "Страна" рассказывала, что курение увеличивает риск заражения коронавирусом и ухудшает течение заболевания Covid-19.

Также мы писали о том, что от курения мужчины чаще умирают при коронавирусе.