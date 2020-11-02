Американское посольство в Тбилиси согласилось с предварительными оценками международных наблюдателей, которые пришли к выводу, что парламентские выборы в стране прошли с соблюдением основных свобод и были конкурентными.

Об этом говорится в заявлении американского посольства, распространенном в воскресенье.

"Посольство США согласно с предварительной оценкой Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, что парламентские выборы в Грузии были проведены в конкурентной среде и в целом с соблюдением основных свобод", - говорится в сообщении.

Также в заявлении отметили, что посольство приветствует высокую активность избирателей и преданность грузинского народа демократии даже в условиях пандемии COVID-19.

При этом в заявлении говорится, что посольство согласно также с замечаниями, которые были высказаны представителями международных наблюдательских миссий относительно процесса выборов, в связи с чем призывает все партии учесть все недостатки в ходе второго тура нынешних выборов и следующих выборов.

Кроме того, в заявлении подчеркнули, что те попытки нарушения избирательного процесса, в частности, факты запугивания избирателей, подкуп, нарушение тайны голосования, нечеткое разделение партийной и официальной деятельности и насилие в отношении журналистов и наблюдателей, "несмотря на то, что не является достаточным для объявления нелегитимными результатов выборов, продолжают вредить избирательному процессу Грузии и недопустимы".

Также в посольстве отметили, что поддерживает использование избирателями и партиями существующих правовых процедур для предъявления связанных с выборами жалоб. В заявлении выражается надежда, что соответствующие государственные ведомства в Грузии проведут объективное расследование по всем обоснованным нарушениям.

В то же время в ЕС отмечают, что выборы в Грузии прошли 31 октября с соблюдением европейских стандартов конкурентности и с высокой явкой избирателей, несмотря на сложный контекст пандемии COVID-19.

"Важно, чтобы все стороны продолжали придерживаться демократических принципов и стандартов и уважать права человека", - говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в воскресенье.

"Обеспечение условий для свободной и плюралистической среды СМИ чрезвычайно важно, в том числе для того, чтобы избиратели могли сделать полностью осознанный выбор", - подчеркивает ЕВС.

ЕВС, ссылаясь на предварительные выводы и заключения международных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и Парламентских ассамблей ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, констатирует, что "выборы были конкурентными и в целом основные свободы были соблюдены".

При этом европейские наблюдатели отметили, что на выборы повлияли распространявшиеся на протяжении всей кампании и в день выборов утверждения о давлении на избирателей и стирании границ между правящей партией и государством. Это "снизило доверие общественности к некоторым аспектам процесса", считают в Евросоюзе.

Как считают в ЕВС, пересмотр правовой базы обеспечил прочную основу для проведения демократических выборов в Грузии. Однако будет важно продолжить устранение недостатков в избирательной системе с учетом рекомендаций ОБСЕ и Совета Европы.

"Европейский Союз поддерживает демократическую, стабильную, процветающую и инклюзивную Грузию и продолжает поддерживать процесс политической ассоциации и экономической интеграции страны с ЕС в соответствии с ее Соглашением об ассоциации", - говорится в заявлении.

Между тем, посольство призвало граждан Грузии проявить терпение, чтобы процесс проходил спокойно, мирно и в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами.

Ранее в воскресенье следившие за ходом парламентских выборов наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы), ПА НАТО и ПА ОБСЕ в своей предварительной оценке заявили, что в целом на выборах в Грузии были соблюдены основные свободы.

"Выборы были конкурентными и в конечном итоге фундаментальные свободы были соблюдены", - сказала на брифинге представитель наблюдательской миссии от ПА ОБСЕ, албанский депутат Элона Джебреа Ходжа.

Между тем, отметила она, со стороны политических оппонентов на выборах постоянно были слышны обвинения о том, что происходило давление и что не было четкой разделительной линии между правящей партией "Грузинская мечта" и государством, что уменьшало доверие со стороны общества в отношении этого процесса.

В свою очередь, вице-президент ПА НАТО Осман Баки заявил, что выборы были конкурентными, были соблюдены основные свободы, но прошли не без недостатков. Он указал на то, что за пределами избирательных участков было замечено много активистов партий, что создавало запугивающую атмосферу.

Глава наблюдательской миссии от БДИПЧ ОБСЕ Джиллиан Стирк заявила, что в целом основные свободы были соблюдены на выборах, но были недостатки. Она также обратила внимание на доминирование представителей правящей партии в избирательных администрациях, присутствие координаторов и активистов партий возле участков.

Напомним, в Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий. ЦИК Грузии обработал данные 99,77% голосов избирателей, по итогам которых лидирует правящая партия "Грузинская мечта" с 48,16% голосов. Оппозиция итоги выборов признавать отказалась.

Ранее ЦИК Грузии озвучила результаты парламентских выборов.