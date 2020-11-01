Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда в Украине могут ввести полный локдаун из-за эпидемии коронавируса. По его словам, это произойдет, когда количество новых больных в сутки достигнет 20 тыс. человек.

Об этом он заявил в эфире "ТСН".

На вопрос журналиста о том, когда в Украине настанет локдаун, Степанов заявил: "Если мы дойдем до цифры 20000 в сутки, у нас будет полная 100% заполненность коек вместе с мобильными госпиталями".

Напомним, ранее Степанов заявил, что заполненность коек в украинских больницах достигнет 100%, когда в стране будет по 20 тыс. новых инфицированных коронавирусом в сутки.

Как сообщалось, опрос показал, что почти 60% украинцев выступают против локдауна в стране.