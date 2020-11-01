Полиция отпустила пойманного на шашлыках подозреваемого в стрельбе по православному священнику в Лионе
Мужчину, задержанного и арестованного 31 октября по подозрению в нападении на священника в Лионе, отпустили.
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что подозреваемого отпустили из-за отсутствия доказательств его причастности к нападению.
Теперь полиция расширила круги поисков, так как настоящий преступник все еще остается на свободе.
Также полиция отметила, что священник находится в критическом состоянии.
Напомним, 31 октября в Лионе неизвестный из охотничьего ружья выстрелил в православного священника.
Позже стало известно, что вероятный подозреваемый был задержан в пригороде Лионе. Он в это время ел шашлык.
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