В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике опубликовали календарь природных циклов и событий на ноябрь в зоне отчуждения ЧАЭС. Календарь должен пригодится тем, кто занимается научным и арт-туризмом.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника в Facebook.

Так, в ноябре начинается период поздней осенней миграции. Скорее всего, из-за теплой погоды можно будет наблюдать задержку с отлетом на юг перелетных птиц.

Также можно будет наблюдать за травоядными, которые имеют идеальное состояние как внешне, так и по количеству накопленного на зиму жира.

На лугах после дождей наблюдается активный рост трав, которые создают хорошие кормовые условия для конец, оленей, косуль и дикого большого рогатого скота.

Также в календаре отмечены некоторые важные даты:

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время воин и вооруженных конфликтов.

21 ноября - Всемирный день рыболовство.

30 ноября - День памяти утраченных видов.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали фото брошенной после катастрофы лодки.

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