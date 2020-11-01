В Молдове подошли к концу президентские выборы. Как и прогнозировала "Страна", во второй тур вышли действующий президент Игорь Додон, которого считают "пророссийским" кандидатом и экс-премьер Майя Санду, которая считается "прозападной".

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Как отмечается, разница пока небольшая, но подсчет голосов еще не закончен. Сейчас обработано 51,42% бюллетеней.

Игорь Додон — 36.05%

Майя Санду — 30.54%

На третьем месте находится один кандидат, который также считается пророссийским - Ренато Усатый с 16.55%.

Напомним, ранее президентские выборы в Молдове признали состоявшимися. Коронавирус на явку почти не повлиял.

Также мы писали о том, станет ли Молдова пророссийской после выборов президента и ждать ли Майдана.