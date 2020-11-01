Во второй тур выборов президента Молдовы вышли президент Додон и экс-премьер Санду
В Молдове подошли к концу президентские выборы. Как и прогнозировала "Страна", во второй тур вышли действующий президент Игорь Додон, которого считают "пророссийским" кандидатом и экс-премьер Майя Санду, которая считается "прозападной".
Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".
Как отмечается, разница пока небольшая, но подсчет голосов еще не закончен. Сейчас обработано 51,42% бюллетеней.
- Игорь Додон — 36.05%
- Майя Санду — 30.54%
На третьем месте находится один кандидат, который также считается пророссийским - Ренато Усатый с 16.55%.
Напомним, ранее президентские выборы в Молдове признали состоявшимися. Коронавирус на явку почти не повлиял.
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