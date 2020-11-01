Великобритания стала девятой страной в мире, где число зараженных коронавирусом превысило 1 млн человек.

Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, Британия пополнила ряды стран с антирекордом числа заболевших.

Лидирует в антирейтинге США с более 9 млн зараженных на Covid-19. Далее идут Индия (8,14 млн человек), Бразилия (5,52 млн), Россия (1,61 млн), Франция (1,38 млн), Испания (1,19 млн), Аргентина (1,16 млн), и Колумбия (1,05 млн).

Напомним, в Британии вводят жесткий локдаун с четверга, 5 ноября.

Ранее "Страна" рассказывала, что Чехия стала новым лидером рейтинга по смертности на одну тысяч человек от коронавируса в мире. В пересчете на сто тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру. В Чехии этот показатель составляет 11,02, в Андорре - 7,88, далее следуют Бельгия - 6,81, Армения - 6,19 и Черногория - 6,11

Также отметим, что октябрь стал месяцем неуклонного подъема коронавируса.