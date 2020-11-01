Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в заполненность коек в украинских больницах достигнет 100%, когда в стране будет по 20 тыс. новых инфицированных коронавирусом в сутки.

Об этом министр заявил в эфире "ТСН".

"Если мы дойдем до цифры 20000 в сутки, у нас будет полная 100% заполненность коек вместе с мобильными госпиталями", - заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

То есть выбирать, кому жить, а кому нет, медики начнут при цифре +20 тысяч новых инфицированных коронавирусом.

Напомним, ранее стало известно, что в ковид-больницах Украины заняты 70% коек. В трех регионах загруженность более 85%.

Также мы писали, что в Ивано-Франковске закончились места в больницах для зараженных коронавирусом.