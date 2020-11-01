В Чернобыльской зоне отчуждения показали старую брошенную лодку, которая слилась с местной природой за долгие годы.

Снимок лодки опубликовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Когда-то руки мастера старательно вытесывали деревянные детали к этой плоскодонке, а потом собирали их так, чтобы вода не просачивалась через днище.

Когда-то рыбаки плавали на ней по водным артериям Полесья, а, может, даже и катали на ней детей.

Но лодки, как и люди, имеют свой возраст. Эта уже отжила свое, отплавала. Теперь ее используют только совсем мелкие лесные обитатели: кто-то точит трухлявую древесину, а кто-то прячется под ее остатками", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике показали фото огромных радиоактивных грибов больше шляпы.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике исследовали организмы рыб, живущих при разном уровне радиации.