В воскресенье, 1 ноября, в Хорватии произошло землетрясение.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмоцентра, магнитуда подземных толчков составила 4,9 балла.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 124 км от Сплита и располагался на глубине двух километров.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Позже стало известно, что подземные толчки не привели к значительным разрушниям. Местные жители говорят о незначительных повреждениях. "Дважды раздался хлопок, сильно затрясло, люди все повыходили из домов", - рассказывает очевидец.

Другой свидетель также рассказал о сильном грохоте. "Сильный грохот, затем трясло около 10 секунд. Птицы разлетались в разные стороны", - говорит местный житель изданию Dnevnik.hr.

Напомним, недавно в Турции и Греции произошли землетрясения.

Сегодня стало известно, что в Турции количество жертв землетрясения в Измире возросло до 49 человек.

Сильные подземные толчки также привели к человеческим жертвам на острове Самос в Греции. Там, в восточной части Эгейского моря в результате обрушения стены погибли двое подростков, ранены еще восемь человек. На острове продолжаются поисково-спасательные работы.