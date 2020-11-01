Что делать, чтобы не отравится грибами. Фото: Pixabay

С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 161 случай отравления дикорастущими грибами, из них пять летальных.

Об этом сообщает ЦОЗ в Facebook.

Пострадавших зарегистрировали:

  • в Винницкой области – 33 человека;
  • Хмельницкой области – 22;
  • Днепропетровской области – 15 человек (2 летальных);
  • Закарпатской области – 11 человек (2 летальных);
  • Черновицкой области – 10 человек;
  • Ровенской и Донецкой областях – по 8 человек;
  • Черниговской области – 7 человек;
  • Киевской области – 6 человек;
  • Кировоградской и Черкасской областях – по 5 человек;
  • Львовской, Николаевской, Тернопольской, Херсонской областях - по 4 человека;
  • Волынской области – 3 человека (1 летальный),
  • Житомирской и Полтавской областях - по 3 человека;
  • Харьковской области - 2 человека;
  • Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской областях - по 1 случаю.

Как не отравиться грибами

  • Лучше всего отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются при наличии разрешительной документации.
  • Не покупайте грибы на стихийных рынках и несанкционированных точках торговли.
  • Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки.
  • Собирайте лишь хорошо знакомые вам грибы. При малейшем сомнении сразу выбросьте гриб, не оставляйте его рядом с другими.
  • Не берите слишком молодые или старые грибы — их легко перепутать с ядовитыми.
  • Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в частности тяжелые металлы.
  • Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.
  • Не пробуйте сырые грибы.
  • Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить.
  • Готовьте грибы в течение первых суток после уборки.
  • Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин.
  • Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

"Помните, употреблять грибы не рекомендовано беременным, женщинам, которые кормят грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет. В случае отравления, ни в коем случае не занимайтесь самолечением — это опасно для жизни!", - говорится в сообщении. 

Пост ЦОЗ в Facebook

Напомним, сегодня на Прикарпатье семья с двумя детьми отравилась грибами, похожими на шампиньоны. Их отправили в реанимацию.

Также мы писали, что в МОЗ сообщили, от каких опасных болезней умирали украинцы в последнюю неделю сентября.

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