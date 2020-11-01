Полиция полагает, что убийца с мечом в Квебеке не связан с террористическими группами, фото: скриншот

Вооруженный мечом 24-летний мужчина, который совершил нападение на людей в Квебеке, не связан с террористическими группами.

Об этом сообщили в местной полиции.

"Вчера вечером мы попали в ночь ужасов, когда 24-летний мужчина, который не живет в Квебеке, прибыл с намерением забрать по возможности как можно больше жизней", - приводят западные СМИ слова шефа квебекской полиции Роберта Пиджена.

"Все обстоятельства происшествия заставляют нас полагать, что подозреваемый, вооруженный японским мечом, выбирал своих жертв наугад", - добавил он.

Напомним, одетый в средневековую одежду мужчина убил двух и ранил пять человек в Квебеке в ночь на воскресенье. Человек с катаной и в белой одежде был арестован после того, как полиция смогла настичь его на улицах города.

Еще ранее мы писали, как во французском Лионе мужчина напал на священника.

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