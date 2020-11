Вооруженный мечом 24-летний мужчина, который совершил нападение на людей в Квебеке, не связан с террористическими группами.

Об этом сообщили в местной полиции.

"Вчера вечером мы попали в ночь ужасов, когда 24-летний мужчина, который не живет в Квебеке, прибыл с намерением забрать по возможности как можно больше жизней", - приводят западные СМИ слова шефа квебекской полиции Роберта Пиджена.

"Все обстоятельства происшествия заставляют нас полагать, что подозреваемый, вооруженный японским мечом, выбирал своих жертв наугад", - добавил он.

Murder from #Quebec captured on video. At least 2 dead, 5 injured after man in ‘medieval clothes’ goes on stabbing spree in Quebec https://t.co/lkAfrrDSx9 pic.twitter.com/cKJNlTAVEw