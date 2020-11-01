В Центре общественного здоровья рассказали украинцам, что такое фиолетовый плач ребенка первых месяцев жизни и чем опасно для него встряхивание с целью успокоения.

Об этом говорится сообщении ЦОЗ в Facebook.

Так, медики рассказали, что фиолетовый плач - это период в жизни ребенка в течение которого он может плакать более 5 часов в день без какой-либо причины. Он начинается в двухнедельном возрасте от рождения и может длиться до 3-4 месяцев.

Фиолетовый (PURPLE) - это сокращение от английских слов, предложенное Национальным центром синдрома встряхнутого ребенка, США (National Center for Shaken Baby Syndrome), что означает:

Peak (пик) - плач достигает пика в 2 месяца, затем уменьшается.

Unpredictable (непредсказуемый) - длительный плач начинается и прекращается без какой-либо на это причины.

Resistant (устойчивый) - ребенок может плакать длительное время, несмотря на успокоение.

Pain (боль) - у ребенка выражение боли на лице.

Long (долго) - плач может длиться часами.

Evening (вечер) - ребенок больше плачет вечером.

Исследование МОО "Международный центр развития и лидерства" совместно с экспертами-врачами показало, что в Украине 5 процентов родителей встряхивают ребенка с целью успокоения, не зная, что ребенок переживает период фиолетового плача.

При этом отмечается, что встряхивание может привести к: потере сознания, проблемам с дыханием (нерегулярное дыхание или его отсутствие), отсутствию пульса, изменению режима сна, рвоте, судорогам, раздражительности, ухудшению или потери аппетита, нарушению зрения, слепоте, нарушениям речи, тяжелой двигательной дисфункции, задержке в развитии, серьезных повреждениях головного мозга, инвалидности и даже смерти.

По определению центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), синдром встряхнутого ребенка (Shaken baby syndrome — SBS) - это тяжелая форма физического насилия над ребенком, которая возникает в результате сильного встряхивания за плечи, руки или ноги.

"Поэтому будьте терпеливы, не трясите ребенка, а он будет дарить Вам много радостных моментов в жизни! А еще, по данным исследований, наличие хотя бы одного ребенка в семье увеличивает продолжительность жизни родителей на 1,5-2 года", - отметили в ЦОЗ.

Напомним, ранее в МОЗ Украины показали социальную рекламу на Хэллоуин во время пандемии.

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