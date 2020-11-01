Американский президент Дональд Трамп обвинил своего главного соперника на президентских выборах Джо Байдена в том, что тот намерен объявить в стране карантин, который продлится не один год.

Об этом Трамп написал в на своей странице в Facebook.

"Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы. Сумасшествие! Блокировки не будет. Великое американское возрождение уже началось", - написал Трамп.

Напомним, американские выборы состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу представитель республиканцев президент США Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Как сообщалось, Джо Байден вместе с женой досрочно проголосовал на выборах президента США.