Цена на природный газ для населения увеличились на 34,7%, или на 1,63 гривни/куб. м до 6,33 гривны/куб. м (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки) по сравнению с октябрем.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

Также компания увеличила цену по тарифу "Годовой" на 23,1%, или на 1,21 гривни/куб. м до 6,45 гривны/куб. м газа (с НДС, без учета стоимости распределения и доставки).

При этом до 31 октября потребители могут подключить тариф по октябрьской цене - 5,24 гривны/куб. м газа.

Ранее "Нафтогаз" назвал регионы Украины, где отопительный сезон под угрозой срыва.

Также мы писали, что цена на газ для производителей теплоэнергии в октябре выросла на 24%.