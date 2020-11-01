Организаторам протестов против запрета абортов в Польше грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает журналист RMF FM Патрик Михальски на свой странице в Twitter.

Сообщается, что в распоряжение RMF FM попало письмо национального прокурора Богдана Свечковского к своим подчиненным, в котором говорится о том, что организаторы протестов против запрета абортов должны привлекаться к уголовной ответственности.

Свечковский говорит региональным прокурорам, что они должны требовать до 8 лет лишения свободы для тех, кто организует акции протеста и тех, кто призывает в них участвовать.

Сообщается, что так как в Польше из-за коронавируса собрания с участием более 5 человек запрещены, призывы к массовым протестам являются преступлением, так как способствуют распространению коронавируса.

Напомним, что в Польше несколько дней подряд идут протесты за разрешение абортов. К митингам присоединились более 10 тысяч человек.

Конституционный суд Польши поддержал запрет на аборты 22 октября.