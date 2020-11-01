В последний день октября было проведено 40 588 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 11,8% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 8 438 исследование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 3,5 раза меньше по сравнению с 30 октября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Украинские новости.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 49 026 тестирований, из них 40 588 методом ПЦР, а также 8 438 методом ИФА", – сказал он.

Всего с начала года было проведено 3 312 549 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Напомним, что в Киеве коронавирус за сутки выявили у 689 человек.

Что касается ситуации в армии, то за прошедшие сутки в ВСУ от Covid-19 умер один боец и заразились еще 112 человек.