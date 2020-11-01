Примерно половина населения 5,5-миллионной Словакии сдала тесты на коронавирус COVID-19 в рамках общенациональной кампании по тестированию на наличие вируса.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что в программе уже приняли участие 2,58 млн человек. У 25 850 человек - 1% протестированных - был обнаружен COVID-19, в связи с чем инфицированные должны отправиться в карантин.

Власти пытаются протестировать как можно больше жителей страны, за исключением лиц младше 10 лет, указывает издание. Это первая кампания подобного рода, когда тесты на COVID-19 сдают жители сразу целой страны с таким количество населения как в Словакии.

В мероприятиях принимают участие более 40 тыс. медиков и членов групп поддержки в составе военных, полиции, административных работников и добровольцев. Сдача тестов считается добровольной, однако в случае отказа принять участие в кампании власти намерены принимать ряд мер против уклонистов, включая запрет на посещение работы.

"Свобода должна идти рука об руку с ответственностью в отношении тех, кто самый слабый среди нас - пациентов с онкологическими заболеваниями, стариков", - заявил премьер-министр Словакии Игор Матович.

Напомним, власти Словакии пообещали протестировать за выходные все население страны. В крупных городах Словакии из-за этого образовались массовые очереди.