В Вооруженных силах за прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случаев заболевания, и один летальный.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook.

"По состоянию на 10:00 1 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1 701 лицо. Всего за время эпидемии выздоровели 4 146 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 452 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 84 лица", - говорится в нем.

Зафиксирован 17-й летальный случай заболевания.

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 112 новых случаев заболевания.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 21 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих, Черниговский военный госпиталь - 10, Житомирский военный госпиталь - 3, 59-й военный мобильный госпиталь - 2, Военно-медицинский клинический центр Северного региона и Мариупольский военный госпиталь - по 1 военнослужащему).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Дома под наблюдением медицинской службы находится 91 человек: Киевская область - 41 военнослужащий и 11 работников Вооруженных сил, Львовская область - 18 военнослужащих и 3 работника Вооруженных сил, Житомирская область - 9 военнослужащих и 1 работник Вооруженных сил, Николаевская область - 3 военнослужащих и 1 работник Вооруженных сил, Луганская область - 2 военнослужащих, Черкасская и Одесская области - по 1 военнослужащему.

Состояние их здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Ранее сообщалось, что в последние дни октября на Донбассе в результате обстрела погибли двое бойцов ВСУ.

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