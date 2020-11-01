Украинцев хотят штрафовать за отсутствие или "неправильное" ношение защитных масок.

Штрафы станут выписывать как рядовым гражданам, появляющимся без маски или с "маской на подбородке" в общественных местах или в транспорте, так и юридическим лицам - компаниям, допустившем пребывание на своей территории людей-нарушителей.

Первым грозит штраф от 170 до 225 гривен, вторым — от 3,4 тысяч до 5,1 тысяч гривен.

Соответствующие законопроекты были поданы в парламент еще в июле. И в ближайшее время, судя по всему, они будут выставлены на голосование.

На днях министр здравоохранения Максим Степанов обратился е депутатам в просьбой поддержать законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.

"Там четко определено, какой штраф за неношение масок. Он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен. Это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, которые не соблюдают эти правила", - рассказал он.

А главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что по новому законопроекту выписывать штрафы будут прямо на улице.

"В повестке дня следующей сессии Верховной Рады есть законопроект, который позволит Национальной полиции составлять протокол и штрафовать сразу на месте нарушителя", - сказал он.

Стоит отметить, что штрафы за маски в Украине уже были, и достаточно серьезные — 17 тысяч гривен. Их вводили на волне жесткого локдауна весной этого года. Но после ослабления карантина о них все как-то забыли, —- говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В свое время правоохранители выписывали громадные штрафы пачками, но точно также массово суды их отменяли, — отмечает Кравец.

"Страна" разбиралась, как будут штрафовать за маски.

От 170 гривен до 5 тысяч

Весной за появление без маски в общественных местах или транспорте постановлением Кабмина были введены драконовские штрафы - 17 тысяч гривен. Одно время контролеры выписывали по 500-700 протоколов в день, но реально мало кто платил. "Суды эти протоколы массово отменяли. Как можно заставить платить такой болей штраф, скажем, человека, который остался без работы", - вспоминает Кравец.

После ослабление карантина прежнее постановление Кабмина о жестком нокдауне утратило силу, и штрафовать перестали.

Но в июле в парламент подали сразу два законопроекта на тему масок - №3890 и 3891.Оба проекта - правительственные.

Первый - №3890 - касается юрлиц, которые "допустили в общественные места, сооружения, транспорт во время действия карантина лиц без надетых средств индивидуальной защиты, которые закрывают нос, и рот". То есть, наказывать будут за клиентов без масок или в неправильном надетых масках.

Штраф за такое нарушение от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов, а это от 3,4 тысяч до 5,1 тысяч гривен.

Второй законопроект - №3891 - прописывает штрафы для частных лиц, которые находятся в общественных местах или общественном транспорте без масок или респираторов. Штрафы - 170-225 гривен.

"В некоторых магазинах, торговых центрах общественном транспорте постоянно игнорируют требования карантина и нет контроля уполномоченных лиц относительно допуска посетителей в средствах индивидуальной защиты", — аргументируют авторы в пояснительной записке.

Проверять наличие масок и их "правильное" ношение будет Нацполиция и Госпотребзащита.

Стоит отметить, что у главного управления ВР возникли замечания к новым проектам.

Но за почти три с половиной месяца эти проекты так и не удосужились рассмотреть. В официальном статусе законопроекта №3891 указано, что он "предоставлен для ознакомления", а №3890 включался в порядок дня 29 сентября, но так и не был рассмотрен.

И вот сейчас, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации о проектах вновь вспомнили.

Как считают эксперты, в немалой степени о штрафах за маски наши чиновники заговорили еще и на фоне того, что многие европейские страны усиливают карантин и повышают штрафы за маски.

"Метод запугивания людей и выбивания взяток"

Украина тоже бьет антирекорды по коронавирусу, причем, ухудшается ситуация в больницах - во многих городах свободных коек в ковидных отделениях практически не осталось.

Люди же нередко продолжают обходится без масок или же носят их как попало, "на подбородке", что, по словам врачей, никак не спасает от заражения.

В то же время, как считает Кравец, новые штрафы у нас выглядят, скорее, как метод запугивания населения и бизнеса, чем как способ притормозить эпидемию.

"Сами штрафы за маски - это полумера. Создается впечатление, что вместо того, чтобы бесплатно тестировать людей, раздавать средства защиты, проводить эпидемиологические расследования, лечить, власти в очередной раз ограничатся карательными мерами", — считает Кравец.

Также остается вопрос - кто и как будет проверять ношение масок, ведь для этого в магазины, рестораны, общественный транспорт нужно отправить целую армию контролеров. Кроме того, непонятно как доказать, что человек был без макси или носил ее "неправильно". В проекте прописано, что допускается самодельные маски.

"Сейчас похолодало, люди одели свитера. Можно ли считать поднятый ворот "самодельной маской", и кто это будет решать. Представляю себе такие разборки в переполненной маршрутке и чем они могут закончиться", - говорит Кравец.

Предприниматели же опасаются, что для них все закончиться банально - очередным вымогательством, как это уже было во время предыдущих рейдов, когда проверяющие предлагали не выписывать штраф "за половину" суммы, а в случае отказа - составляли протоколы буквально на пустом месте, придираясь буквально к каждой мелочи.

"Реально следить за масочным режимом на входе в заведение, и мы сейчас следим и не пускаем без масок. Внутри заведения уже сложнее, потому что мы не можем к каждому гостю приставить контролера. По требованиям, если он встаёт из-за стола и идёт, скажем, в туалет, должен быть в маске. Но он может встать, пройти в маске пару шагов и дальше ее снять, например", - пояснила нам совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.