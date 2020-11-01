Украинские пограничники в пункте пропуска "Ужгород" обнаружили гуманитарную помощь, которая на самом деле оказалась партией психотропных и наркосодержащих веществ.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Согласно предъявленным товаросопроводительным документам, водитель - гражданин Украины, из Германии в Ивано-Франковск должен был доставить гуманитарную помощь. Однако во время погранично-таможенного контроля правоохранители заметили среди груза коробки с лекарствами. Оказалось, что среди них перемещали большое количество наркосодержащих и психотропных медпрепаратов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в грузовике нашли около 640 единиц медпрепаратов. Общая стоимость составляет 19 000 гривен. Таможенники уже изъяли товар.

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